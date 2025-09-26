Rugby: Los Pumas confirmaron el equipo para enfrentar a Sudáfrica
Felipe Contepomi confirmó la formación titular que saldrá a la cancha frente a los poderosos Springboks.
El seleccionado argentino de rugby afrontará un desafío clave este sábado (12:10) en Durban, cuando enfrente a Sudáfrica por la quinta fecha del Rugby Championship 2025. Con chances de seguir en la pelea por el título, Felipe Contepomi confirmó la formación titular que saldrá a la cancha frente a los poderosos Springboks.
En la primera línea estarán Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi, con el objetivo de aportar firmeza en el scrum. La segunda fila tendrá a Franco Molina y a Lucas Paulos —quien reemplaza a Pedro Rubiolo—, mientras que Pablo Matera, Marcos Kremer y Joaquín Oviedo completarán la tercera línea.
La conducción recaerá nuevamente en Gonzalo García como medio scrum y Santiago Carreras como apertura, responsables de organizar el ataque albiceleste ante una defensa sudafricana de élite. En los centros seguirán Santiago Chocobares y Lucio Cinti, y en el fondo se ubicarán Mateo Carreras, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía, aportando velocidad, potencia y versatilidad.