Gimnasia hace el “servicio militar” antes de recibir a Di María

Con la premisa de recuperar el tiempo perdido el fin de semana, ya que el equipo jugó el viernes pasado y los futbolistas no entrenaron ni el sábado ni el domingo, el plantel de Gimnasia realizó una exigente rutina de ejercicios este miércoles para recibir al equipo de Ángel Di María el sábado en el Bosque.

Tras casi una hora de trabajos de fuerza en el gimnasio de Estancia Chica, el cuerpo técnico dividió las tareas en las canchas tres y cuatro que tiene el predio de Abasto.

Por un lado, uno de los grupos practicó definición para mejorar lo que no se pudo concretar en los últimos partidos en los que el Lobo dejó puntos en el camino y por si fuera poco, de manera simultánea a ese ejercicio, otros dos sub grupos hacían un trabajo de fútbol en espacios reducidos en donde los volantes jugaban de comodines en ambos equipos. Se buscó hacer hincapié en la transición y el traslado de la pelota, pero sobre todo en la presión para recuperar el balón una vez que los rivales tenían el dominio.

Todo esto llevó más de dos horas, en una semana intensa de trabajos para intentar revertir los dos malos resultados que tuvo el equipo en los partidos anteriores.

De acuerdo a lo previsto, hoy la práctica será nuevamente a la mañana con un trabajo exclusivamente de fútbol con 11 contra 11 y allí se definirán los posibles cambios en el mediocampo para recibir a Central el sábado a las 14.30 en el Bosque.

El entrenamiento de mañana viernes será vespertino, para que luego los jugadores queden concentrados en Abasto a la espera del choque contra los rosarinos.

Muchas reuniones y más polémicas

En el marco de una semana en la cual alguno socios que pretenden presentarse en las elecciones de Gimnasia aprovecharon las derrotas para mostrarse y sumar adeptos, allegados a la empresa Alsina recordaron los enormes problemas laborales que tuvieron cuando el socio Emanuel Di Loreto estuvo a cargo de las obras que la firma tenía a cargo dentro de la destilería de YPF, además de asociarlo a viejos referentes de la barra brava del club como Fernando Sánchez, (alias “el Torugo”) a quienes algunos le atribuyen las amenazas que recibió otro socio del Lobo que pretende ser presidente como Edgardo Toto Medina.

Por otro lado, puertas hacia adentro hay preocupación por la intención de Mauro Coronato, quien en su momento terminó distanciado con el exvicepresidente Jorge Reina, ya que se lo había señalado por maniobras de cambios de cheques en una casa de cambio de dólares con “arbolitos” en las veredas de la avenida 7 de La Plata.