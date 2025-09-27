Estudiantes busca levantarse tras la eliminación y ya piensa en Newell’s

La herida sigue abierta, pero el fútbol no da tregua. Estudiantes de La Plata quedó eliminado de la Copa Libertadores en una serie que peleó hasta el final contra Flamengo, forzando los penales tras ganar 1-0 en UNO. Y aunque la desilusión fue grande, este sábado el plantel ya retomó las prácticas en el Country de City Bell, con la mente puesta en el próximo desafío: el martes ante Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 10 del Torneo Clausura.

En la reanudación de los entrenamientos, Eduardo Domínguez habló con sus dirigidos, marcando la importancia de transformar la bronca en combustible. El Barba dejó en claro que el Clausura y la Tabla Anual son ahora objetivos prioritarios para seguir peleando por entrar a la Libertadores 2026.

Tras la eliminación, Domínguez se mostró firme en conferencia

“Hoy los maniatamos, casi no tuvieron situaciones de gol. Nos pusimos a la altura con la gran diferencia que hay entre las dos instituciones. Sentíamos que podíamos aumentar el marcador”, dijo, orgulloso del esfuerzo de su equipo. “Me quedo con el partido que hizo el equipo. Frente al poderío y la jerarquía que tiene el rival, la serie terminó igualada. Estuvimos cerca”, remarcó luego.

Pensando a futuro, el DT fue claro: “Nos queda ese dolor. Esperemos que sea el motor para seguir creciendo. Si queremos competir el año que viene tenemos que ir por el título. Vamos a ir en su búsqueda, es un objetivo claro”.

En cuanto a lo futbolístico, el plantel realizó trabajos regenerativos para los titulares y una práctica más intensa con el resto. Eric Meza y Edwuin Cetré, que reaparecieron frente al Fla, se perfilan para tener minutos en Rosario. La gran incógnita pasa por la rotación: el Barba analiza variantes para dar frescura tras la exigencia copera.

Domínguez cerró su análisis con un mensaje de resiliencia: “Ahora queremos volver a insistir con este rendimiento para que esto no sea el techo, sino el piso. Todavía podemos mejorar”.

Estudiantes ya dio la cara en la Copa. Ahora le toca demostrar, en el torneo local, que ese espíritu combativo puede sostenerlo en la pelea.