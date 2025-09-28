Programa de diez carreras en el hipódromo platense

Domingo de acción en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa corto de diez carreras, entre las 13 y las 15. En el Especial “Asociación Argentina de Fomento Equino” (1.400 mts.), sobresale la presencia de Garbiñe, una hija de Lucullian de corto pero interesante recorrido, que pisa por primera vez esta pista, con intenciones fundamentadas de llevarse el premio mayor. Acostumbrada a los refregones clásicos palermitanos, la pupila de Juancito Saldivia es opción primaria en este encuentro.

Carrera reservada para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, ocupa el sexto turno de programación, con seis competidoras, dispuestas a llevarse los $5.070.000 de premio que le espera a la ganadora. Si bien destacamos la chance de Garbiñe, no soslayamos las posibilidades que le caben a Jalimba que viene de alcanzar su victoria más importante de su campaña, apabullando a Furiosa Vis, en un cotejo similar al de esta tarde.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…¡señores!.

Candidatos para hoy

1ra.) 4– 1 – 7

2da.) 6 – 5 – 3

3ra.) 9 – 8 - 5

4ta.) 2 – 5 – 7

5ta.) 3 – 1 - 7

6ta.) 4 – 3 – 5

7ma.) 2 – 6 – 8 - 10

8va.) 2 – 9 – 3

9na.) 3 – 6 - 9

10a.) 6 – 2 – 15 - 4