Se abrió el telón de la décima fecha del Clausura

El Torneo Clausura comienza a ingresar a su recta final y el margen de error empieza a ser mínimo. Este viernes se levantó el telón de la décima jornada con tres compromisos que son importantes tanto en la puja por clasificar a los playoffs como en la disputa por eludir el descenso. Banfield y Unión empataron 0-0 en el Estadio Florencio Sola en el comienzo de la fecha 10 del Torneo Clausura. Con este resultado, el Tatengue logró sumar un punto que lo deja como único líder de la Zona A, a la espera de lo que ocurra con los partidos de Barracas Central y Estudiantes de La Plata, que pueden pasarlo. Con este resultado, Unión quedó con 17 unidades en la vanguardia de la zona mientras que Banfield alcanzó los 14 puntos, también en puestos de clasificación a playoffs. En la siguiente fecha, el Tatengue recibirá a Aldosivi de Mar del Plata mientras que el Taladro visitará a Huracán.

Por otro lado, San Martín de San Juan igualaron 2-2, en Vicente López. Con este resultado, el Verdinegro llegó a los 10 puntos en la Zona B y quedó cerca de los puestos de playoff; mientras que en la Tabla Anual cosecha 19 y se encuentra en el puesto de descenso.

Por último, al cierre de esta edición, Central Córdoba y Tigre igualaban sin goles en Santiago del Estero en el último duelo de la jornada de viernes.