No hay plan B para reemplazar a Orfila y la oposición se borró

Luego de la derrota ante Rosario Central sobrevolaron versiones de un posible reemplazo en la conducción del primer equipo de Gimnasia. Sin embargo, fuentes de la dirigencia le confirmaron a El Clásico que no hay un plan alternativo dada la cercanía de la fecha para la renovación de autoridades a finales de noviembre. Asimismo, por el momento no está previsto darle el mando al entrenador de la reserva Fernando Zaniratto.

Por otro lado, se confirmó que la semana pasada hubo un intento de acercamiento con sectores que se arrogan ejercer una especie de oposición en el club, pero la respuesta fue negativa. Concretamente, Gimnasia pidió un presupuesto para reponer una serie de sanitarios en una de las sedes del club al comercio que forma parte de la familia de Carlos Anacleto y la respuesta fue contundente: “Ahora no te vendemos nada”.

El club no se acercó para pedir una donación, por lo que la respuesta negativa fue tomada como una especie de revancha por despecho por no haber accedido a darle a Anacleto la Asamblea extraordinaria para cambiar el estatuto y poder vender parte de los inmuebles del club a privados que buscaban explotar comercialmente a Gimnasia.