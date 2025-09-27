Boca enfrenta a Defensa y Justicia con visitantes en Varela

Luego del empate 2-2 con sabor a derrota ante Central Córdoba en La Bombonera, Boca se prepara para visitar a Defensa y Justicia, donde podrá llevar público visitante, esta tarde desde las 19 por la fecha 10 del Torneo Clausura. Mientras Miguel Ángel Russo continúa hospitalizado realizándose distintos estudios programados y aún no obtuvo el alta para regresar a su casa, la presencia del DT principal en Florencio Varela es una incógnita y hay chances de que Claudio Úbeda esté en el banco de suplentes.

Por otra parte, hoy también jugarán: Aldosivi vs. Argentinos Jrs 14:30hs; San Lorenzo vs Godoy Cruz 16:15hs; y Talleres vs. Sarmiento de Junín a las 21:15hs.