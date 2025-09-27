Las Malvinas festejó 40 años repartiendo pelotas y con proyección de extensión del predio

Como parte de los actos por el cuadragésimo aniversario de Las Malvinas, ayer se vivió una jornada muy emotiva en el predio que tiene el club que en la actualidad anima el torneo de La Liga Amateur Platense en la zona de San Carlos.

El acto contó con la presencia del mismísimo intendente Julio Alak, el hermano de Marcos Rojo, Franco Rojo, quien además ocupa el cargo de director técnico del equipo de primera de la institución y de otros referentes de la zona como la delegada de la localidad Cecilia Avalos.

Además, en el ingreso al predio que tiene el club, se montaron gacebos para darle forma a otra jornada del programa “nos vemos en tu barrio” y desde la comuna se comprometieron a colaborar e impulsar la cesión de tierras para los vecinos del barrio y para que el club pueda extender y mejorar las instalaciones que tiene en 140 y 528.

El presidente del club Las Malvinas, Esteban Pietropaoli, fue quien recibió al jefe comunal y juntos terminaron obsequiando pelotas de fútbol a los niños de la institución. Incluso, los valores fueron firmados con un fibrón por el propio intendente, quien luego jugó con los nenes pateando las pelotas que estaba entregando a modo de “prueba” para los reflejos de los pequeños que se fueron con una sonrisa del lugar.

“Marcos (Rojo) nos dio una ayuda muy grande hace diez años cuando empezamos a levantar al club, pero después seguimos toda la familia de Malvinas”, comentó ante El Clásico Franco Rojo, el hermano del ex jugador de la Selección argentina, quien actualmente se desempeña en Racing.

Del acto también formaron parte Cristian Vander, actual concejal de La Plata, quien aprovechó el contexto deportivo que tuvo el encuentro para bromear con el intendente sobre el futuro rival de Racing en la Copa Libertadores, que será el Flamengo luego de haber eliminado a Estudiantes. “Siempre con Estudiantes nos costó muchísimo”, dijo Alak, recordando que es hincha de La Academia y que el conjunto de Costas eludió la chance de enfrentar al Pincha en las semifinales de la Libertadores ante la consulta de Vander que simpatiza para el cuadro albirrojo.

Las Malvinas, que va a representar a La Plata en el próximo torneo regional, contará con el respaldo de la comuna y proyectará mejoras y ampliaciones para ponerse a la par de otros clubes como Everton o Estrella que ya están compitiendo a nivel provincial como emblemas de nuestra ciudad.