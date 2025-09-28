Cambaceres empieza su sueño por la Copa Argentina

Cambaceres estará jugando este domingo por la tarde en el 12 de Octubre, en el comienzo del Reducido por el ingreso a la Copa Argentina 2026. Atlas será el rival de turno en Rivadavia y Quintana, en una historia que comenzará a las 15.30 y será a ida y vuelta.

Los dirigidos técnicamente por Agustín Costantini deberán hacerse fuertes en condición de local, para así llegar bien perfilado al choque de revancha en General Rodríguez. El Rojo intentará vencer a un rival pesado y seguir con competencia en esta temporada.

La nómina de jugadores convocados es la siguiente: Facundo Collazo, Tiziano García, Luciano Vargas Adrián Alfonzo, Facundo Odello, Benjamín Duarte, Matías Domínguez, Esteban Coronel, Tomás Baglieri, Franco Romero, Nicolás De Benedetti, Blas Merino, Valentín Lombardi, Lisandro Reyes Vitale, Benjamín González, Matías Arbizu, Diego González, Tomás Ledesma, Alan Meschini, y Mauricio Almirón.