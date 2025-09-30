Estamos en un momento triste y delicado para los dos equipos de La Plata

Por Daniel "Profe" Córdoba

Estamos en un momento del fútbol argentino y especialmente del fútbol platense en donde lo que prima es incertidumbre y desconcierto.

Dejemos los arbitrajes de lado y la organización de los torneos en dónde la cantidad de equipos que compiten crean en cada uno de los cotejos y en cada una de las copas resultados partido a partido (tanto locales como internacionales) y definiciones de campeones que sorprenden.

Empecemos con el irregular andar de Estudiantes. Por el momento, la millonada que gastó no le dio en absoluto el resultado esperado. Nunca logró un funcionamiento constantemente correcto, tanto en los campeonatos locales como en los campeonatos internacionales.

Creo que el Pincha respetó (por no decir que temió) demasiado al Flamengo en Río. Y cuando se dio cuenta que era simplemente el rival de turno ya fue tarde.

Es verdad que la serie se definió por penales, pero no dejemos de recordar que el gol de Carrillo al final de los 90 minutos le abrió una cuota de esperanza que la realidad del juego en Brasil marcaba que la diferencia debería haber sido de tres o cuatro goles a favor del equipo carioca.

La primera incertidumbre es si el equipo que tiene su sede en la calle 53 logrará un funcionamiento que tenga regularidad y efectividad.

Hoy le va a tocar visitar a Newell’s. Club que está en llamas en lo económico tanto como en lo directivo (quisieron adelantar elecciones y no lo lograron) y también en los futbolístico.

Por el lado de Gimnasia también observamos una campaña muy pobre que por ahora lo deja en una posición no tan dramática por el tema descenso. Esto es, pura y exclusivamente, porque hay otros equipos que sí están mucho más comprometidos que el Lobo.

En el Bosque debe tener una identidad definida. Intenta ser un equipo ofensivo y de buen juego pero no lo logra. Tampoco consigue ser sólido defensivamente. Esto hace a la segunda incertidumbre de la que hablamos al inicio de esta nota con respecto al fútbol profesional platense.

Con lo que tenga, Gimnasia no debe quedarse en “ni”.