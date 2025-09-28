Conmoción en La Plata: una jugadora de hockey murió tras desvanecerse en pleno partido

La Plata se encuentra conmocionada tras la repentina muerte de Agustina Russo, una jugadora de hockey sobre césped de 43 años, quien se desvaneció en medio de un partido y falleció poco después.

El trágico hecho ocurrió este sábado por la tarde durante un encuentro disputado entre Belgrano Day School Club y el Club Brandsen.



El episodio tuvo lugar alrededor de las 19:30 en las canchas ubicadas en 52 y 161, en la localidad platense de Los Hornos, donde se desarrollaba un torneo amateur.

Russo, que también trabajaba como empleada administrativa en San Isidro, se desplomó de manera repentina mientras se encontraba en pleno campo de juego, generando desesperación entre compañeros, rivales y asistentes al encuentro.



Testigos del hecho relataron que el desvanecimiento fue súbito y que la angustia se apoderó rápidamente de todos los presentes.

A pesar de los esfuerzos realizados para asistirla, la mujer falleció en el lugar, lo que generó una profunda tristeza en la comunidad deportiva local.







