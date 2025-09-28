Boca tiene las “defensas” bajas y ya no pesa ni de local ni de visitante

En la continuidad de una campaña ciertamente irregular, Boca perdió anoche 2 a 1 contra Defensa y Justicia y está sexto en la grupo A del Torneo Clausura de Primera división.

Dentro de un partido cambiante, en el cual los goles llegaron todos en el final del partido, el Xeneize sufrió un penal en contra, otro a favor y finalmente una desatención en los últimos instantes del encuentro que lo llevaron a volverse con las manos vacías a La Boca.

Con dos goles de Osorio (uno de penal a los 39 minutos del segundo tiempo y el restante en tiempo suplementario) el Halcón de Varela justificó una pequeña diferencia que había mostrado en el segundo tiempo de un partido que pudo tener a hinchas visitantes en Florencio Varela.

En el medio, Leandro Paredes había empatado de forma transitoria también de penal.

Miguel Angel Russo no pudo estar presente en la cancha y al equipo lo dirigió Claudio Ubeda, en otra situación que permite describir un presente lleno de incertidumbre y falta de identidad que atraviesa el equipo.

En otro orden de cosas, durante el sábado San Lorenzo superó 2 a 0 a Godoy Cruz en el estadio Nuevo Gasómetro con los tantos de Hernández y Cuello y se mantiene en la cuarta posición del grupo B del torneo.

Además, Argentinos Juniors le dio un empujoncito más a Aldosivi para que se vaya al descenso y lo derrotó 2 a 0 en Mar del Plata, mientras que en Córdoba Talleres le ganó 1 a 0 a Sarmiento.

Hoy, el clásico de Avellaneda

Este domingo, en la continuidad de la décima fecha del Torneo Clausura de Primera división, Racing recibirá a Independiente en el Cilindro de Avellaneda. El partido comenzará a las 15.15 y encuentra al conjunto de Gustavo Costas como el favorito, ya que vienen con el envión anímico de haber eliminado a Vélez entre semana de la Copa Libertadores. En tanto el Rojo llaga en uno de los peores momentos ya que hace poco se quedó sin entrenador por malos resultados.

También a las 18 River recibirá a Deportivo Riestra, mientras que a las 19.30 en Mendoza se enfrentarán Huracán contra Independiente Rivadavia.

Finalmente 20.15 en Córdoba Instituto recibirá a Lanús.