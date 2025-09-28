Domingo sin acción de la Liga Amateur Platense

Este domingo finalmente no tendremos acción del Clausura de la Liga Amateur Platense de Fútbol. Debido a las intensas lluvias que azotaron la región, las autoridades de la entidad madre de los clubes de barrio dictaminaron que no tengamos acción.

Pese a que en algún momento del sábado se barajó la posibilidad de que se pueda jugar solamente en los compromisos de Primera, finalmente se dio marcha atrás y se decidió postergar todos los partidos para el próximo fin de semana.

“Debido a las lluvias caídas durante el día de hoy y al estado de las canchas, quedan suspendidas todas las jornadas programadas”, comunicó la institución a través de un escrito en redes sociales.

Así las cosas, habrá que esperar para el próximo sábado para poder tener fútbol de los clubes de barrio, ya que Estudiantes estará jugando el domingo por la tarde en el Jorge Luis Hirschi.