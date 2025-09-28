Estudiantes usó el sábado para entrenar y dar vuelta la página

El plantel profesional de Estudiantes de La Plata comenzó este sábado por la mañana con los entrenamientos, dejando atrás lo que fue la eliminación en la Copa Libertadores de América frente al Flamengo de Brasil el pasado jueves en UNO. Los protagonistas del grupo superior se movieron en campo pese a las lluvias que afectaron a la región.

Hubo mucha intensidad en la cancha principal del Country Club de City Bell, principalmente para los jugadores que fueron suplentes y los que sumaron pocos minutos ante los brasileños en el Jorge Luis Hirschi. Los titulares hicieron tareas más livianas y ya desde este domingo se moverán a la par.

Las actividades seguirán este domingo por la mañana y el lunes también en primer turno, aunque en dicho día por la tarde estarán viajando a Rosario para quedar guardados a la espera del choque con Newell’s del martes a las 19.00 en el Coloso.

Habrá que esperar, pero habría modificaciones con la Lepra, principalmente en defensa, ya que Santiago Núñez no finalizó bien el juego copero y podría dejarle su lugar a Máximo Desábato. En ataque también pueden existir variantes, con la posibilidad de que Fabricio Pérez pueda iniciar, ya que tuvo un gran ingreso con el Fla.