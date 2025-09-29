Racing e Independiente empataron sin goles el clásico de Avellaneda

Racing e Independiente empataron sin goles en el Cilindro por la décima fecha del Torneo Clausura: la Academia inició mejor, pero su envión se diluyó con el correr de los minutos, llegó a 11 unidades y quedó decimosegundo en la Zona A, mientras que el Rojo, que tuvo el debut de Gustavo Quinteros como entrenador y casi lo gana en la última del partido, quedó último en el Grupo B con 5 puntos.

El clásico terminó siendo justamente un clásico. Si en la previa había diferencias abismales entre Racing e Independiente, lo que había en juego terminó equiparando un nuevo enfrentamiento entre los rivales de Avellaneda. Fue un 0-0 teñido de Rojo. La visita terminó jugando de menor a mayor y estuvo siempre más cerca de ganarlo.

La gran polémica de la tarde tuvo como beneficiario al elenco local. A los 33 minutos, Bruno Zuculini punteó una pelota a media altura, pero al bajar la pierna pisó a Kevin Lomónaco y vio la tarjeta amarilla. En la cámara lenta parecía ser de roja, pero Nicolas Ramírez no fue llamado por el VAR y Lomónaco, tras ser atendido por los médicos pudo seguir.

Terminó siendo un empate sorpresivo especialmente por las formas, que al fin y al cabo no le termina cayendo mal a ninguno de los dos aunque con sensaciones encontradas.