TC2000: Matías Rossi y Santiago Urrutia ganaron los 200Km de Buenos Aires

Matías Rossi y Santiago Urrutia ganaron la edición 19 de los 200Km de Buenos Aires, que se llevó a cabo en el circuito número 8 del trazado porteño y que corresponde a la octava fecha de la temporada 2025. Emiliano Stang/Antonino García y Franco Vivian/Rafael Morgenstern completaron el podio.

En el comienzo, Rossi/Urrutia tomaron la punta, seguido por Vivian/Mongenstern y Aldrighetti/Juncos. Más atras, Palau/Luna dio cuenta de Polakovich/Hidalgo para avanzar en el pelotón.

Montenegro ejecutó un preciso movimiento para aventajar a Juncos y meterse dentro del podio, mientras que Stang se colocó quinto, aunque rápidamente también superó al invitado de Facundo Aldrighetti.

El golpe de escena se produjo cuando Montenegro tuvo inconvenientes con la dirección hidráulica y se retrasó, mientras que Juncos también perdió terreno. Cumplidos los primeros 15 minutos, los punteros ingresaron a boxes a cumplir con la recarga de combustible y minutos después hicieron el cambio de piloto. En tanto, Palau/Luna sufrieron inconvenientes en el cambio de neumáticos.

Completada la mitad de la carrera, Rossi y García tenían una ventaja sobre Vivian y parecían encerrar la lucha entre ellos. A diez giros para el final, Ponce de León/Cingolani debieron desertar por problemas en la caja de velocidades.

Con solvencia, Rossi/Urrutia sentenciaron la carrera a su favor, seguidos por Stang/García y Vivian/Morgenstern.

La novena fecha del TC2000 será el próximo 12 de octubre en el autódromo El Zonda de San Juan.