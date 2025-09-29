Batacazo de Riestra en el Monumental y silbidos para River

En una noche que quedará marcada en la historia, Deportivo Riestra logró una victoria inolvidable en el estadio Monumental al derrotar a River por 2 a 1 en el duelo de la fecha 10 del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo sufrió su cuarta derrota consecutiva —dos ante Palmeiras, por la Copa Libertadores y dos por el Torneo Clausura ante Atlético Tucumán y ahora Riestra—, y quedó segundo en la Zona B, que ahora lidera el sorprendente Malevo.

Además, River finalizó los últimos minutos del segundo tiempo con un jugador menos. Maximiliano Salas se retiró expulsado por una fuerte protesta al juez de línea.

A los 12 minutos, el “Malevo” abrió el marcador del estadio Monumental. Antony Alonso realizó un cabezazo potente dentro del área chica y sorprendió al arquero Franco Armani.

Sin embargo, en el minuto 25, el “Millonario” igualó el partido. Giuliano Galoppo aprovechó un mal desvió de Riestra y ejecutó un disparo potente que descolocó al arquero Ignacio Arce.

En el minuto 6 del segundo tiempo, el lateral derecho Pedro David Ramírez aprovechó un error defensivo de River en el área chica y ejecutó un disparo preciso que descolocó al arquero Franco Armani.

Por otro lado, minutos más tarde, River convirtió el gol del empate 2-2, pero el árbitro Pablo Echavarría comunicó que el delantero colombiano Miguel Ángel Borja estaba en posición adelantada. Por lo tanto, la conversión quedó invalidada.