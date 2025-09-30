A la noche juega Messi, el goleador de la MLS

En la continuidad de la fase regular de la MLS el Inter de Miami de Lionel Messi recibirá hoy a las 20.30 a los Chicago Fire, que se encuentran en una posición expectante para poder especular con clasificar a los play off del campeonato estadounidense.

El Inter está tercero en la Conferencia Este con 56 puntos, en una tabla de posiciones que lidera el Philadelphia Unión con 63 y el mejor jugador del mundo tuvo un gesto posando con el pequeño Mathews, quien comparte equipo con uno de sus hijos (ver foto).

Si bien el partido solo podrá verse por plataformas que compraron los derechos de televisación (Apple TV, a través de MLS Season Pass), los resúmenes no tardarán en llegar. Mucho más si el capitán de la Selección vuelve a marcar más de un gol como lo viene haciendo en los últimos partidos.