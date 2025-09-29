Garbiñe se vino de Palermo para vencer y con la idea de seguir acá

Por GALOPÓN

En una tarde soleada de primavera, abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un mini programa de diez cotejos. En el Especial “Asociación Argentina de Fomento Equino” (1.400 mts.), Garbiñe, tal como se diagnosticaba en la previa, se alzó con una incuestionable victoria imponiendo condiciones en un final desahogado ya que derrotó por cinco cuerpos a Illa Alegre, mientras que a dos largos culminaba tercera Tac-Tac, estando en la definición los tres ejemplares que acumularon la mayoría de los boletos. Nuestra candidata, corrió de menor a mayor y ni bien pisó la recta pasó al frente y se vino derechita al disco, sobrándole hilo en el carretel. Así, la pupila del entrenador Juan Franco Saldivia se alzó con la victoria en su primera vez en esta pista, contando con una acertada conducción del jockey de la casa Lucas González, que reemplazará a William Pereyra, de inminente viaje hacia Dubai, donde seguirá su carrera. De esta forma redondeó el cuarto triunfo de una productiva campaña y como dijimos, queda muy bien posicionado con miras a la disputa del Clásico “Marcos Levalle” (G II-1.600 mts.) del próximo 19 de noviembre.

Cotejo reservado para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, ocupó el sexto turno de la programación con las seis participantes en pista y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Garbiñe, que prometía un sport de $1.70, superando lo reunido por Jalimba ($2.60) y por Tac-Tac ($5.90).

Abiertos los partidores, Tac-Tac primereó a sus rivales y formalizada la competencia corría con largo y medio de luz sobre Jalimba, quedando a similar margen Illa Alegre, por delante de Garbiñe, Grand Sara Jet y Curiosa Hit.

De esa forma pasaron frente a la señal del kilómetro con Tac-Tac firme en la delantera manteniendo la ventaja sobre Jalimba, mientras la favorita pasaba al tercer lugar, quedando a sus grupas Illa Alegre. Así, culminaron el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo de la calle 41, la vanguardista corría con largo de luz sobre Jalimba que ya era encimada por Garbiñe.

Por la mitad de la elipse Garbiñe se le fue a las barbas de Tac-Tac, quedando cerca Jalimba e Illa Alegre, de tal forma que al pisar el derecho, Garbiñe rebasó fácilmente a Tac-Tac y con firme andar se dirigió hasta el disco que finalmente cruzó con amplia luz sobre Illa Alegre, que a su vez dejó tercera Tac-Tac.

La ganadora vino en 23s.37/100; en 46s.71/100 y en 1m.12s.12/100 hasta completar el registro de 1m.25s.12/100 para los 1.400 metros de pista normal.