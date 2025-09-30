Martes de Champions con Lautaro, Julián Alvarez y Mastantuono

Los amantes y fanáticos del buen fútbol tendrán la chance esta tarde de poder disfrutar de otra jornada plagada de partidos importantes por la primera fase de la Liga de Campeones de Europa.

Concretamente, a las 13.45 por ESPN el Real Madrid de Franco Mastantuono visitará al desconocido Kairat Almaty de la premier League de Kazajistán y los pronósticos anticipan una goleada.

Además a las 16, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que viene de ganar el clásico de la capital española con una estupenda actuación de Julián Alvarez, recibirá a Eintracht Frankfurt.

Por último, como otro de los atractivos de un martes que presentará nueve partidos de la Champions, también a las 16 el Chelsea de Enzo Fernández recibirá al Benfica en Londres y el Inter de Lautaro Martínez jugará de local contra Slavia Praga.