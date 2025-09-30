Colapinto desembarca en Singapur y empieza a definir su futuro en la F1

El próximo domingo, 5 de octubre, se correrá el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Una carrera que siempre ha sido uno de los retos más exigentes para los pilotos, no solo por las condiciones climáticas a pesar de ser una carrera nocturna, sino también por las curvas lentas y muros cercanos, un reto que ya conoce Franco Colapinto y donde espera aprovechar las oportunidades para sumar sus primeros puntos en F1 con Alpine.

El piloto de nuestro país espera que las condiciones de una pista con menor uso de la velocidad punta permita, de nuevo a Alpine, tener alguna oportunidad de luchar, esto ante las complicaciones en Monza y Bakú donde quedó exhibido la baja potencia del motor Renault.

La carrera comenzará a las 9 de la mañana de Argentina y podrá observarse por Fox Sports Premium o por la plataforma de Disney.

La pelea por el campeonato entre dos compañeros del mismo equipo

Las dos victorias consecutivas de Max Verstappen en Monza y Bakú han abierto una posibilidad matemática para el holandés de aún luchar por el campeonato, pero el piloto de Red Bull sabe que necesita ganar todas las carreras restantes y esperar, un poco, de mala suerte del dúo Oscar Piastri y Lando Norris.

Singapur parece ser una pista donde las condiciones deberían ser ideales para McLaren, tal como fue hasta Zandvoort donde lograron un ritmo impresionante sobre sus rivales.

Red Bull apostó por modificaciones en el suelo del RB21 que resultaron positivas en pista de alta velocidad como Italia y Azerbaiyán, pero resta ver si funcionaran en un trazado como Marina Bay.

McLaren se encamina a ganar el campeonato de constructores

El Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 culminó la decimoséptima fecha de la temporada 2025 con la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán. Tras lo que fue la consagración de McLaren en 2024, la escudería sigue pisando fuerte y lidera la tabla de posiciones del Campeonato de Constructores gracias a sus pilotos, Oscar Piastri y Lando Norris.

La escudería que ya ganó el año pasado tiene 623 puntos y es seguida por Mercedes que acumula 290 unidades sumadas hasta el momento. Luego aparecen Ferrari con 286 puntos y Red Bull, básicamente por el desempeño de Max Verstappen, con 272 unidades.