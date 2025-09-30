Estudiantes, de la herida copera al desafío en Rosario

La vida sigue y el fútbol no espera. Apenas unos días después del golpe que significó la eliminación ante Flamengo por penales, Estudiantes de La Plata ya tiene la cabeza puesta en el Torneo Clausura. Esta tarde, desde las 19, visitará a Newell’s en Rosario en el cierre de la décima fecha, con la ilusión de transformar la bronca copera en energía competitiva.

El plantel emprendió viaje este lunes por la tarde rumbo a Rosario, donde quedará concentrado a la espera del compromiso. Aunque la lista de citados se oficializó a última hora, no hubo grandes sorpresas: la base que jugó ante el Mengão volverá a estar en cancha. La gran incógnita pasa por Guido Carrillo, quien arrastra un dolor en el tendón de un tobillo y llega al límite. El delantero fue infiltrado en los últimos partidos, pero esta vez podría arrancar en el banco para cuidarlo. Su lugar sería ocupado por Lucas Alario, que viene de marcar en el triunfo ante Defensa y Justicia.

En el mediocampo también habría una novedad: Gabriel Neves ingresaría para darle frescura a la mitad de la cancha, con Gastón Benedetti manteniéndose en el 11 tras su gran actuación frente a Flamengo. La duda en el costado izquierdo plantea un dilema: apostar por la proyección de Benedetti o sumar un perfil más ofensivo como Fabricio Pérez o Edwuin Cetré, dependiendo de lo que proponga el DT.

Por su parte, Newell’s vive un presente turbulento bajo el mando de Cristian Fabbiani. La Lepra acumula apenas 9 puntos en el Clausura, con flojos rendimientos y la eliminación en Copa Argentina a manos de Belgrano. Además, todavía pesa la derrota en el clásico frente a Rosario Central, con aquel tiro libre inolvidable de Ángel Di María.

Los números son contundentes: en los últimos diez encuentros, los rosarinos sumaron solo dos victorias, tres empates y cinco caídas, quedando entre los peores equipos de la tabla general. Este martes buscarán dar el golpe para cambiar el ánimo, pero el Pincha llega con hambre de revancha y la intención de demostrar que, pese a la herida copera, sigue de pie.

En Rosario, la historia ofrecerá otra prueba de carácter. Estudiantes quiere dejar en claro que la eliminación no lo derrumba: lo empuja a seguir peleando por todo.