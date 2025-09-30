Sigue la acción en el Mundial Sub-20

Luego de varias dudas y ante la amenaza latente de que podía perderse el Mundial Sub-20 si no llegaba a renovar su contrato con River, Ian Subiabre finalmente debutó en el certamen con la Selección Argentina y lo hizo con gol. Tras ingresar desde el banco, el zurdo anotó el 3-1 sobre Cuba en el estreno y luego se refirió a su situación en el Millonario.

La intervención de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la insistencia de ambas partes por tratar de llegar a un acuerdo terminaron siendo fundamentales para que el pibe quede a sola firma de ligarse al Millonario hasta diciembre de 2028 (su vínculo actual culmina a fines de 2026). Si por algún motivo el acuerdo se cae, la propia AFA garantizó que el jugador debía volver a Buenos Aires.

Como sea, lo cierto es que después de perderse convocatorias decisivas con River, Subiabre viajó con el plantel de Diego Placente e ingresó desde el banco de suplentes en el debut ante Cuba. Su gol le sirvió para sacarse de encima la tensión de los últimos días, aunque al enfrentar a los micrófonos trató de mostrarse tranquilo.

Por otra parte, ayer se jugaron varios encuentros del Mundial. Noruega le ganó 1-0 a Nigeria; Francia 2-1 a Sudáfrica; Estados Unidos goleó 9-1 a Nueva Caledonia y Colombia 1-0 a Arabia Saudita.