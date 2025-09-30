Barracas igualó ante Belgrano en un partido cargado de polémica

Barracas Central y Belgrano igualaron 1 a 1 en el Estadio Claudio Fabián Tapia por la décima fecha del Torneo Clausura: Jhonatan Candia anotó para el Guapo a los 16 minutos, mientras que Franco Jara igualó a los 4 minutos de la segunda etapa para el Pirata, al que minutos antes le habían anulado un polémico gol a instancias del VAR.

Cuando el Pirata empezaba a crecer en el terreno de juego, el elenco de Rubén Darío Insúa golpeó con fuerza en la primera llegada de peligro. Candia recibió el balón dentro del área y sacó un potente remate cruzado para vencer la resistencia del arquero Thiago Cardozo.

En el cierre de la primera etapa, en una convulsionada jugada en el área de Barracas Central, Uvita Fernández se encontró con un despeje en la puerta del área y empató el trámite 1-1 con un fuerte disparo. Sin embargo, después de un llamado por parte del VAR, el árbitro principal Andrés Gariano anuló el gol por una falta previa de Jara, que fue cuestionada por los jugadores del Celeste.

No obstante, Belgrano logró igualar el marcador en el inicio del complemento. Después de una notable atajada de Marcos Ledesma sobre un cabezazo de Jara, el atacante del Pirata se tomó revancha y convirtió después de empujar un centro rasante.

El Vélez de los “Mellizos” derrotó a Atlético Tucumán

En el Estadio José Amalfitani, Vélez Sársfield venció 3-1 a Atlético Tucumán con un doblete de Braian Romero y otro grito de Diego Valdés. El tanto del Decano lo hizo Mateo Bajamich tras un grosero error de “Licha” Magallan. Tras la eliminación de la Copa Libertadores, el Fortín logró un triunfo que le permite ser segundo en la Zona B.