Domínguez: “El equipo demostró que está de pie”

Al León le empataron sobre el final en Rosario y dejó pasar otra buena oportunidad para subirse a la cima de su zona y también creyendo en la clasificación a los torneos internacionales para el 2026. Es el máximo objetivo que le quedó a Estudiantes después de la eliminación en Copa Libertadores. Luego de la igualdad ante Newell´s, el entrenador albirrojo Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa y no ocultó su bronca por los puntos que desaprovechó su equipo.

“A pesar del golpe del jueves, el equipo demuestra que está de pie. No podemos tener en este momento sentimiento de impotencia. Es un golpe que no deberíamos recibir. Hay que seguir corrigiendo, mejorando la parte de la eficacia, erramos muchos goles y no es bueno para el grupo”, explicó Domínguez.

Consultado sobre el presente del equipo, el Barba comentó: “El grupo transmitió solidez, que dio vuelta la pagina. Mostramos entereza y que estamos para pelear de igual a igual con cualquiera. Me pone contento por el grupo. Pero no podemos errar tanto goles. Le terminas dando opciones al rival, le das motivación de que puede pasar algo. Hay que seguir trabajando la parte de la eficacia” .

Por último, el técnico albirrojo sentenció: “No hay sensación a derrota, se empató. El equipo está, a pesar del golpe que sufrimos”.