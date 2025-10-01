Ocho goles y una derrota para el equipo de Messi

En la continuidad de la fase regular la conferencia Este de la MLS, el Chicago Fire derrotó 5 a 3 al Inter Miami, el equipo de Lionel Messi que anoche contó con una actuación iluminada del delantero uruguayo Luis Suárez.

El equipo dirigido por Javier Mascherano venía de tres victorias al hilo con las que se puso al día y recortó distancia en la tabla. Sin embargo, el fin de semana igualó por 1-1 ante Toronto y dejó de depender de sí mismo para superar a Philadelphia Union, el actual puntero de la zona.

En apenas 11 minutos de la primera parte, Chicago Fire gritó el primer tanto de la noche para complicar las chances de Inter Miami. Desde un córner, Djé D’Avilla le ganó a la defensa local con un cabezazo y marcó la primera diferencia ante la floja reacción de Oscar Ustari.

Antes del entretiempo, en una ráfaga, Maren Haile-Selassie y Jonathan Dean estiraron la ventaja en dos jugadas en las que el arquero argentino tuvo un poco más para hacer. En el medio, Tomás Avilés, con un rebote en el área, marcó el descuento que le sirvió a Inter para irse 3-1 abajo al entretiempo.

En la reanudación, las Garzas arrinconaron a la visita y lograron volver a poner el duelo en tabla a través de dos tantos de Luis Suárez. Tras la remontada, el local quedó desprotegido en el fondo y recibió dos tantos más con Brian Gutiérrez y Justin Reynolds para el 5-3 definitivo.

En las redes sociales, los futboleros que siguieron el partido acompañaron el cambiante marcador con sus mejores memes. Hubo críticas a De Paul, Ustari y Mascherano.