Por una cabeza, como en el tango, Hit Colchonero venció a Silencio Dramático

Por Galopón

En una tarde soleada de fin de septiembre, abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 13 cotejos. En el Premio “Tantos Años” (1.600 mts.), Hit Colchonero, se alzó con una trabajosa victoria imponiendo condiciones en un final apretado ya que derrotó –en el último salto-por una cabeza a Silencio Dramático, mientras que a un cuerpo culminaba tercero Keep Dreaming. Nuestro indicado, corrió de menor a mayor, arrimándose en las postrimerías del codo y ya en la recta se mandó por afuera, de tal forma que de los 150 metros finales hasta el disco fue un vibrante mano con Silencio Dramático que no quería perder por nada. Así, el pupilo del experimentado entrenador Humberto Benesperi se alzó con la tercera victoria de su prolongada campaña, contando con una acertada conducción del jockey Jorge Peralta.

Cotejo reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganadores de dos o tres carreras, ocupó el sexto turno de la programación con los seis participantes en pista y el cierre de las apuestas mostró el contundente favoritismo de Elvis Song, que prometía un sport de $1.65, superando lo reunido por Silencio Dramático ($2.85) y por Hit Colchonero ($4.90).

Abiertos los partidores, Elvis Song primereó a Morning Jazz, a Silencio Dramático, a So Long Away y a Hit Colchonero.

Al formalizarse la carrera, Elvis Song corría con medio cuerpo de ventaja sobre Morning Jazz, escalonándose luego Silencio Dramático, So Long Away, Hit Colchonero y Keep Dreaming. De esa forma pasaron frente a la señal del kilómetro con Elvis Song firme en la delantera manteniendo la ventaja sobre Morning Jazz, que veía igualada su línea por So Long Away, quedando enseguida Silencio Dramático, por delante de Hit Colchonero.

Así, culminaron el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo de la calle 41, a la vanguardista se le vinieron encima Morning Jazz, Silencio Dramático y So Long Away, mientras que por adentro aguardaba su momento Hit Colchonero. Por la mitad de la elipse la lucha por la delantera era intensa entre los cuatro competidores y pisaron la recta, con un final incierto. Del entrevero salió mejor armado Silencio Dramático pero enseguida se le fue al humo Hit Colchonero. De tal manera, que de los 150 metros finales al disco fue un mano a mano y en la raya Hit Colchonero tuvo más cabeza que su rival, mientras que a un largo quedaba tercero Keep Dreaming.

El ganador vino en 24s.33/100; en 47s.25/100 y en 1m.11s.94/100 hasta completar el registro de 1m.36s.36/100 para los 1.600 metros de pista normal.