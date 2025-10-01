Orfila define el equipo para jugarse el puesto en Junín

Al mismo tiempo que circulan rumores de todo tipo sobre la continuidad del entrenador y los conflictos en el vestuario, los futbolistas de Gimnasia siguen con la puesta a punto para visitar a Sarmiento el próximo sábado. El plantel tripero realizó diferentes ejercicios con pelota y luego en cuatro grupos realizaron fútbol en espacios reducidos. La gran novedad de la jornada fue que Lucas Castro realizó gran parte del entrenamiento a la par de sus compañeros, por lo que podría estar a disposición de Alejandro Orfila de cara a lo que se viene.

Por su parte, el otro jugador que está en la etapa final de su recuperación es Maximiliano Zalazar, quien sufrió un desgarro en el amistoso ante Racing.

Con las lesiones de Giampaoli y Di Biasi, más la expulsión de Fabricio Corbalán, el DT albiazul deberá realizar varias modificaciones en el 11 titular. Es casi un hecho que Germán Conti, Juan Pintado y Augusto Max serán los reemplazos que eligirá el técnico mens sana.

La Reserva volvió a ganar e ilusiona a los hinchas

Una victoria que invita a soñar. La Reserva del Lobo venció a Talleres por 1 a 0 en Estancia Chica, en el marco de la fecha 12 del Torneo Proyección. El gol lo convirtió Santino López García, la joven promesa albiazul que ya tuvo entrenamientos en Primera bajo las órdenes de Alejandro Orfila. Con este triunfo, el equipo comandado por “Lucho” Zaniratto quedó cuarto en su zona.

La apertura del marcador fue a los 34 minutos del segundo tiempo: Jorge de Asís inició la contra, abrió el balón hacia la izquierda para Lautaro Napolitano que tiró el centro y López García en total soledad sacó una buena volea para marcar el único gol de la tarde.

Además de la victoria hubo otra grata noticia y es que Franco Torres volvió a tener minutos después de la rotura de ligamentos sufrida en enero. El extremo dejó buenas sensaciones y estuvo cerca del gol en los 75 minutos que disputó.

La dirigencia tripera se puso al día con sus empleados

Tal como adelantó este medio, en las últimas horas la dirigencia de Gimnasia completó el pago de los sueldos de agosto a los trabajadores afiliados a Utedyc. De esta manera, los empleados quedaron al día luego de varias semanas de incertidumbre. La atención ahora está puesta en el próximo vencimiento, ya que hoy comenzó octubre y en unos días deberán abonarse los haberes de septiembre.