Copa Argentina: River y Racing se preparan para el partido del “morbo”

Del lado de La Banda estará Maxi Salas. Del lado Académico dirá presente Marcos Rojo. Racing y River se medirán mañana por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 en el “partido del morbo”. Ambos clubes irán con sus parcialidades al Gigante de Arroyito. Para evitar que las hinchadas se crucen, La Aprevide publicó las rutas para acceder a Rosario.

Mientras que quienes vayan para alentar al equipo de Gustavo Costas harán un trayecto de 381 kilómetros, estimado en casi 5 horas, quienes viajen por el conjunto de Marcelo Gallardo tendrán 300 kilometros, en 3 horas y 20 minutos.

Costas aún aguarda para definir la formación. El DT espera por la evolución de Santiago Solari (jugó la vuelta contra Vélez y marcó un gol con un desgarro) y Luciano Vietto (no fue ni al banco frente a Independiente porque arrastra una sobrecarga). Por otra parte, no contará con Juan Nardoni (desgarro en el bíceps femoral) ni Matías Zaracho (lesión muscular).

Para este encuentro, Marcelo Gallardo pondría desde el arranque a: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.