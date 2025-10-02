Gallardo se empieza a jugar el futuro en River ante Racing

Después de haber fallado por segundo año consecutivo en el objetivo de ganar la Copa Libertadores, el entrenador de River Marcelo Gallardo se juega gran parte de su futuro cuando esta noche el Millonario se mida contra Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El partido se jugará en Rosario, en el estadio Gigante de Arroyito a partir de las 18 y estará cargado de morbo por la presencia de Maximiliano Salas, quien enfrentará a su exequipo luego de que River haya ejecutado su cláusula de 8 millones de euros en el último mercado.

El equipo de Gustavo Costas, que hará como local en este cruce, atraviesa un gran momento. A pesar de que igualó 0-0 por el Torneo Clausura como local en el clásico frente a Independiente, días antes la Academia selló su pase a las semifinales de la Copa Libertadores tras derrotar a Vélez en la vuelta de los cuartos, donde ahora aguarda por Flamengo.

A pesar de la euforia por la Copa Libertadores, la realidad de Racing en el Torneo Clausura no es la mejor. El equipo de Costas se encuentra en el 12º puesto de la Zona A, con 11 unidades, a tres puntos de Central Córdoba, el último equipo en zona de clasificación. En la Copa Argentina, la Academia llega a estos cuartos de final tras eliminar con contundencia a Deportivo Riestra, al que venció por 3-0 en la instancia anterior.

En cuanto al equipo, Costas pondrá lo mejor que tiene, aunque sufre bajas sensibles. No podrá contar con Juan Nardoni (desgarro en el bíceps femoral) ni Matías Zaracho (lesión muscular), mientras que la presencia de Santiago Solari sigue siendo una incógnita. La buena noticia es que el DT sí contará con Marcos Rojo. El defensor está inhabilitado para jugar en la Liga Profesional por problemas de inscripción, pero sí puede hacerlo en Copa Argentina y Libertadores.