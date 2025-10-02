Orfila pateó el tablero y mandó a Insfrán con los suplentes

No fue un entrenamiento más en Estancia Chica. Porque a horas de un partido clave por la permanencia en Primera ante Sarmiento, el técnico de Gimnasia Alejandro Orfila pateó el tablero y tomó una decisión que sorprendió a todos. El uruguayo sacó a Nelson Insfrán del equipo titular y puso en su lugar a Luis Ingolotti. Crecen los rumores de un conflicto en el vestuario y de jugadores que ya “le soltaron la mano al DT”.

Cabe recordar que Ingolotti llegó en enero de este año tras quedar libre de Central Córdoba de Santiago del Estero y tras un gran esfuerzo económico de la dirigencia . Pero hasta el momento cuenta con un puñado de minutos con la camiseta albiazul.

Según pudo averiguar este medio, la noticia tomó por sorpresa a Insfrán y no ocultó su fastidio tras retirarse del predio de Abasto.

Además , en el sector defensivo Orfila realizó dos variantes obligadas : por la lesión de Renzo Giampaoli y la expulsión de Fabricio Corbalán , el director técnico del Lobo ratificó a Germán Conti y le devolvió la titularidad a Juan Pintado que había salido por bajo rendimiento. Otro dato a destacar del ensayo de fútbol fue la conformación del doble 5: Augusto Max y Juan Yangali. Con dos entrenamientos por delante, el 11 titular para visitar al “Verde” sería: Ingolotti; Pintado, Conti, Suso y Silva Torrejón; Merlini, Max, Yangali y Panaro; Briasco y Torres.

La FIFA volvió a inhibir a Gimnasia

De la noche a la mañana, el Lobo apareció entre los clubes del fútbol argentino que integran la lista de Prohibición de Registro de la FIFA, donde se sanciona a la institución por incumplimiento de pago.

En este caso, se trata de Defensor Sporting de Uruguay a quien Gimnasia no le abonó una de las cuotas correspondientes a la compra de Matías Abaldo, quien hoy defiende los colores de Independiente. El monto que se reclama es de 100 mil dólares.

Utedyc lanzó un duro comunicado contra la dirigencia

El gremio denunció ante el Ministerio de Trabajo bonaerense que la dirigencia de Gimnasia aplicó descuentos salariales a los empleados que en las últimas semanas realizaron la retención de tareas ante la demora en el pago de los sueldos correspondientes a agosto. Esto generó un enojo muy grande en el pueblo tripero y además Utedyc advirtió que podrían volver las medidas de fuerza en caso de que no se resuelva el problema.