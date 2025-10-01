Sello argentino en la Champions: Enzo, Lautaro y Julián brillaron en sus equipos

En el duelo de campeones del mundo, el Chelsea de Enzo Fernández, que también contó con Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte en cancha, le ganó 1-0 al Benfica de Nicolás Otamendi.

Por otro lado, el Real Madrid no perdonó y goleó 5-0 en Kazajistán. Franco Mastantuono, titular en el Merengue, se mandó una jugada bárbara y generó el penal que Mbappé cambió por el primer gol. No fue el día para Alexis Mac Allister, que entró desde el banco en el Liverpool y vio cómo su equipo perdía 1-0 contra el Galatasaray de Mauro Icardi.

En Italia, Lautaro Martínez se despachó con un doblete para que el Inter le gane 3-0 al Slavia Praga.

Y en España, Julián Álvarez volvió a brillar en la goleada 5-1 del Atlético de Madrid al Eintracht Frankfurt.