River venció a Racing y se metió en semifinales de la Copa Argentina
El único gol del encuentro lo marcó Maximiliano Salas, quien se vistió de héroe para el Millonario.
En un partido caliente disputado en el Gigante de Arroyito, River se impuso por 1-0 ante Racing y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Argentina 2025. El único gol del encuentro lo marcó Maximiliano Salas, quien se vistió de héroe para el Millonario.
El duelo, correspondiente a los cuartos de final del certamen federal, tuvo momentos de alta tensión y pierna fuerte, fiel al clásico entre dos de los equipos más grandes del fútbol argentino. Pese a eso, River logró imponer condiciones y quedarse con el triunfo en una llave a partido único.
Con este resultado, el equipo dirigido por Gallardo avanzó a la siguiente instancia, donde deberá medirse con Independiente Rivadavia de Mendoza en busca de un lugar en la gran final.
El Millonario sueña con coronarse campeón y sumar un nuevo título a sus vitrinas, mientras que Racing se despide de la competencia con sabor amargo.