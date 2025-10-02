River venció a Racing y se metió en semifinales de la Copa Argentina

En un partido caliente disputado en el Gigante de Arroyito, River se impuso por 1-0 ante Racing y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Argentina 2025. El único gol del encuentro lo marcó Maximiliano Salas, quien se vistió de héroe para el Millonario.



El duelo, correspondiente a los cuartos de final del certamen federal, tuvo momentos de alta tensión y pierna fuerte, fiel al clásico entre dos de los equipos más grandes del fútbol argentino. Pese a eso, River logró imponer condiciones y quedarse con el triunfo en una llave a partido único.



Con este resultado, el equipo dirigido por Gallardo avanzó a la siguiente instancia, donde deberá medirse con Independiente Rivadavia de Mendoza en busca de un lugar en la gran final.



El Millonario sueña con coronarse campeón y sumar un nuevo título a sus vitrinas, mientras que Racing se despide de la competencia con sabor amargo.





