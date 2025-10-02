PSG le volvió a ganar a Barcelona por la Champions League

PSG venció 2-1 a Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuic, por la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026. El equipo de Luis Enrique demostró su carácter de actual campeón de Europa y se llevó los tres puntos de Cataluña.

El gol de Ferran no tardó en llegar: a los 19 minutos, Pedri combinó con Rashford, que asistió con un pase brillante al valenciano, y esta vez no perdonó: 1-0.

PSG reaccionó antes del descanso. Nuno Mendes rompió líneas y Senny Mayulu aprovechó un error defensivo de Cubarsí para definir con frialdad y empatar el partido.

El golpe definitivo llegó a poco del final: Hakimi desbordó por la derecha y puso un pase perfecto para Gonçalo Ramos, que selló el 1-2 definitivo.