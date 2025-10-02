Con “guardia alta”: la polémica terna arbitral para el partido entre Estudiantes y Barracas

Luego de la polémica por el gol anulado a Belgrano ante Barracas Central, en las últimas horas salieron las ternas para impartir justicia en la fecha 11 del Torneo Clausura. La AFA informó que Nazareno Arasa será el arbitro del duelo entre Estudiantes y Barracas, mientras que en el VAR estará José Carreras. Cabe recordar que el duelo está programado para el domingo por la tarde en 1 y 57.

En el Torneo Clausura, Arasa sancionó dos penales inexistentes a favor de Instituto frente a Argentinos Juniors en la fecha 8. Semanas después, una nueva polémica sacudió a la Primera Nacional y Arasa volvió a quedar en el centro de la discusión, luego de que se omitiera un claro penal para Deportivo Morón en su visita a Colón en Santa Fe.

Por otro lado, José Carreras estará a cargo del VAR donde también tuvo un papel determinante en otro partido de este torneo: en la victoria de Barracas por 1 a 0 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda , intervino desde Ezeiza para señalar un penal a favor del Guapo, lo que derivó en la anulación de un gol del equipo de Gustavo Costas.

La autocrítica de Piovi sobre el momento del equipo

Así como Eduardo Domínguez fue crítico en conferencia de prensa sobre las situaciones que falló el equipo en Rosario, también Ezequiel Piovi se refirió a la principal causa por la cual Estudiantes no se llevó la victoria del Coloso Marcelo Bielsa.

“Estoy con bronca, porque vinimos a buscar los tres puntos e hicimos méritos para llevarlos, pero erramos mucho y lo pagamos caro”, sentenció el mediocampista.

Sobre la eliminación en Copa Libertadores, “Kiki” comentó: “Fue un golpe duro quedar afuera de la Copa, pero vinimos a buscar la victoria y lo demostramos. Lamentablemente, se nos escapó en el final”.