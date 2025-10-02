Emotivo encuentro entre Poletti y Andújar

Alberto Poletti y Mariano Andújar compartieron un lindo momento en el programa “Confesiones” que se emite por la señal de TNT Sports.

Allí, ambos ex arqueros campeones de Estudiantes hablaron de fútbol y por supuesto del arco. Uno ganó todo con Estudiantes y al otro solo le faltó la Intercontinental. Por eso, los dos arqueros más importantes de la vida del club tuvieron un divertido ida y vuelta acerca de quién fue mejor en el puesto.

“En Estudiantes con vos son injustos porque dicen que fui mejor que vos. ¿Sabés cuántas veces fuiste mejor que yo? 50.000 veces”, comentó Poletti, mientras Andújar se reía.

Y el “Flaco” siguió: “Yo veo cómo te movés y yo nunca podría moverme así”. Aun sonrojado por semejantes elogios, el guardametas campeón de la Libertadores 2009 simplemente contestó, entre risas: “me hacés pasar vergüenza…”.