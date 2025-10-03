Argentina arrasa en el Mundial Sub-20 y ya piensa en Italia para definir la cima del grupo

La Selección Argentina Sub-20 sigue con paso firme en el Mundial de Chile 2025. El equipo de Diego Placente goleó 4-1 a Australia y aseguró su lugar en los octavos de final con puntaje perfecto, tras haber debutado también con victoria ante Cuba. Con este arranque soñado, el próximo sábado desde las 20 enfrentará a Italia en UNO de los grandes duelos de la primera fase, donde estará en juego el primer puesto del Grupo D.

Ante los oceánicos, Argentina volvió a mostrar su jerarquía. Los tantos fueron obra de Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino, en una actuación que ratifica el poder ofensivo del plantel juvenil. Australia apenas pudo descontar a través de Daniel Bennie, que aprovechó un error del arquero Santino Barbi. Así, la Albiceleste lidera el grupo con 6 puntos y diferencia de +5, seguida por Italia con 4 unidades, Cuba con 1 y Australia sin puntos.

El gran golpe de la jornada se dio en el otro partido de la zona: Italia, que venía de ganar en su debut, empató 2-2 contra Cuba. El elenco caribeño sorprendió al conseguir la igualdad gracias a dos penales, pese a estar dos goles abajo en el marcador. Ese resultado le da aún más valor al cruce del sábado: a la Selección le alcanza con un empate para quedarse con el liderazgo, mientras que los italianos están obligados a ganar.

El formato del Mundial Sub-20 establece que los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros acceden a octavos de final. Por eso, tanto Cuba como Australia buscarán en la última fecha un triunfo que les permita soñar con la clasificación.

Además del grupo de Argentina, la jornada mundialista dejó resultados resonantes. Estados Unidos superó 3-0 a Francia, Colombia igualó sin goles en su presentación, Sudáfrica vapuleó 5-0 a Nueva Caledonia y Nigeria se impuso 3-2 ante Arabia Saudita en un duelo electrizante.

Con la ilusión intacta y el apoyo de la gente, la Sub 20 albiceleste ya está entre los mejores 16 del torneo y va por más. El sábado, ante Italia, será el examen más exigente hasta ahora: un choque que no solo definirá el grupo, sino que servirá como termómetro para medir hasta dónde puede llegar este equipo que ya ilusiona a todos.