Queen’s Life triunfó como una “reina” y metió la tercera al hilo

Por Galopón

En una tarde primaveral, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de catorce cotejos. En el Premio “Don Kazako” (1.200 mts.), Queen’s Life confirmó su brillante actualidad imponiendo condiciones con holgura ya que derrotó por dos largos a Joy Lolita, mientras que a tres cuartos de cuerpo culminaba tercera Coni Bella. La ganadora, siempre vino en el fuego; así, en pleno codo pasó a enseñar el camino y ya en la recta, silbando bajito se vino hasta el disco. La defensora del stud “Si Quiero Si Puedo”, de esta forma logró la tercera victoria en línea, contando con una acertada conducción del jockey del momento, Daniel “Edu” Arias. De esta manera desde que la entrena el cuidador veterinario Néstor “Boquita” Bustos mantiene un invicto de tres presentaciones quedando muy bien posicionado para los próximos compromisos sobre la media distancia.

Cotejo reservado para yeguas de 4 años, ganadoras de dos carreras, ocupó el tercer turno de la programación con las siete participantes en pista y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Joy Lolita ($1.95) superando por poco lo reunido por Queen’s Life ($2.15) y por Coni Bella ($5.30).

Abierto los partidores, Catte Gat y Tina Wells Song primerearon a Joy Lolita y a Coni Bella, mientras Sobra Moi partía con desventaja. Ni bien se formalizó la carrera, Catte Gat corría con medio cuerpo de ventaja sobre Tina Wells Song, quedando a similar margen Queen’s Life, escalonándose luego Joy Lolita, Coni Bella y First Capa, en tanto Sobra Moi daba por tierra con su jinete, Darío Gómez.

De esa forma, en pleno recorrido del opuesto Catte Gat y Queen’s Life pugnaban en línea por la delantera, quedando muy cerca Tina Wells Song y First Capa, en tanto Joy Lolita y Coni Bella, cerraban la marcha. Completaron la recta de enfrente con Catte Gat y Queen’s Life en franca lucha por la delantera, mientras Tina Wells Song buscaba terciar por afuera, por delante de First Capa, Joy Lolita y Coni Bella. Promediando el recorrido de la elipse de la calle 41, Queen’s Life le sacaba pequeña ventaja a Catte Gat y a Tina Wells Tina y de esa forma pisaron la recta donde Queen’s Life comenzaba a acentuar su dominio de tal forma que con firme andar escapó rumbo a la definición, cruzando el disco con considerable luz sobre la favorita Joy Lolita, cuya tibia atropellada solo le alcanzó para alcanzar el sitial de escolta.

La ganadora vino en 26s.65/100; en 50s.63/100 y en 1m.14s.05/100 hasta completar un tiempo de 1m.38s.07/100 para los 1.600 metros de pista normal.