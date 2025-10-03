El Lobo entrena y viaja a Junín para un duelo clave

Gimnasia ultima detalles para visitar a Sarmiento y en la jornada de hoy Alejandro Orfila definirá la conformación del ataque. El entrenador uruguayo ya ensayó siete cambios tras la caída ante Rosario Central, pero la definición llegará antes de subirse al micro rumbo a Junín.

Si bien el tema más sensible es si se confirma la salida de Nelson Insfrán del arco, Orfila deberá realizar algunos cambios por lesión. Germán Conti se meterá en el once titular por Renzo Giampaoli, mientras que Juan Yangali hará lo mismo por Facundo Di Biasi. Por su parte, Mateo Seoane perderá su lugar por bajo rendimiento y será reemplazado por Augusto Max.

De esta manera, la formación tripera para jugar mañana 14:30 horas ante el “Verde” sería: Luis Ingolotti; Juan Pintado, Germán Conti, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Juan Yangali, Augusto Max; Alejandro Piedrahita, Bautista Merlini, Jeremías Merlo; Marcelo Torres.