Fórmula 1: llega el Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto tendrá este fin de semana su decimocuarta participación en la Fórmula 1 con el equipo Alpine, en el marco del Gran Premio de Singapur, 18ª fecha del campeonato mundial. La cita será en el circuito callejero de Marina Bay, uno de los trazados más icónicos y exigentes de la categoría.

El piloto argentino llega después de un paso complicado por Azerbaiyán, donde finalizó 19°, en una carrera ganada por Max Verstappen (Red Bull), quien volvió a meterse de lleno en la pelea por el título que hasta ahora lideran los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris.

El trazado de Marina Bay es reconocido por su espectacular escenografía con el horizonte de Singapur como telón de fondo, pero también por su alta exigencia. Fue inaugurado en 2008, año en que se convirtió en la primera carrera nocturna en la historia de la Fórmula 1. Desde entonces, es una parada obligada en el calendario, famosa tanto por su atractivo visual como por el reto físico que plantea a los pilotos: una superficie irregular, curvas trabadas y el clima húmedo que desgasta al máximo a cada competidor.

El cronograma del Gran Premio de Singapur se iniciará el viernes 3 de octubre con las primeras dos prácticas libres (06:30-07:30 y 10:00-11:00, hora argentina). El sábado 4 se disputará la tercera sesión (06:30-07:30) y la clasificación (10:00-11:00), que ordenará la grilla de partida. El domingo 5 de octubre será el turno de la carrera principal, pactada a 61 vueltas, con inicio a las 9:00.

Con la mira puesta en mejorar lo hecho en Bakú, Colapinto afrontará un desafío clave en uno de los circuitos más duros de la temporada, buscando dar un paso adelante en su adaptación a la categoría reina y continuar sumando experiencia en un año histórico para el automovilismo argentino.