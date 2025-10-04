La Selección Sub-20 quiere cerrar su grupo con un triunfo y siendo líder

La Selección Argentina triunfó en sus dos primeras presentaciones en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 y llega a la última fecha del Grupo D ya clasificado a octavos, a falta de una jornada para finalizar las actividades.

En vísperas del encuentro ante Italia que pondrá punto final a la fase inicial del certamen, habló Diego Placente y destacó la necesidad de ir a por el triunfo, pese a que con un empate alcanza para asegurarse el primer puesto.

Debido a que ya cuenta con el boleto a la próxima instancia ya en el bolsillo, la rotación es algo que se baraja en la Albiceleste y aunque el DT deslizó que piensa priorizar a la base que derrotó a Cuba y Australia: “Por suerte tuvieron bastante minutos casi todos pero es importante salir primero, mañana terminaremos de definir el equipo. Tenemos un día más de recuperación todavía, eso es bueno. Seguramente la base, la mayoría, esté pero algún cambio podemos meter”.

En ese marco, para el encuentro de hoy por la noche, desde las 20hs en Valparaíso

Por otra parte, en los partidos de este viernes en el Sub-20, la sorpresa la dio Egipto ganándole 2-1 al anfitrión, Chile. Sin embargo se terminó clasificando porque, según el reglamento de la FIFA, ante igualdad en los criterios de puntos, diferencia de goles y goles marcados, se apelaba al artículo 13, 2° paso letra f), que indica “mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva según el número de tarjetas amarillas y rojas”. En ese aspecto, según dio a conocer el ente rector del fútbol mundial, Chile tiene un puntaje de -5, mientras que Egipto posee -7 y Nueva Zelanda con -10. Sólo por esto, el equipo de Córdova está en octavos de final del Mundial Sub-20.