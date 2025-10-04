Gimnasia visita a Sarmiento en un duelo clave para Orfila

Luego de otra semana compleja en el “Mundo Gimnasia” tanto en lo deportivo como en lo institucional, el Lobo se medirá ante Sarmiento en la continuidad de la fecha 11 del Torneo Clausura. El partido tomó relevancia porque ambos pelean en la zona baja de las diferentes tablas y por eso un resultado adverso podría marcar la salida de Alejandro Orfila. El encuentro comenzará a las 14:30 horas y será arbitrado por Pablo Echavarría. Pese a los rumores, Nelson Insfrán atajará en el elenco albiazul.

El técnico mens sana pateó el tablero en la planificación del equipo y realizará seis variantes. Tres de esos cambios son obligados: Fabricio Corbalán fue suspendido por expulsión y Renzo Giampaoli y Facundo Di Biasi quedaron al margen por estar lesionados. Sus lugares serán ocupados por Juan Pintado, Germán Conti y Augusto Max.

Además, Orfila apostará al debut en el Lobo de Juan Yangali para reemplazar al volante Mateo Seoane. Bautista Merlini ingresará en lugar de Nicolás Garayalde y Alejandro Piedrahita sustituirá a Norberto Briasco.

Con estos apellidos, el DT uruguayo regresará a su esquema madre 4-2-3-1, que utilizó ante Instituto y San Lorenzo en el inicio del torneo.

El conjunto local, comandado por Facundo Sava, viene de perder por 1 a 0 ante Talleres en Córdoba. Desde que llegó el ex Gimnasia al banco del “Verde”, el elenco de Junin sumó una buena cantidad de unidades para aumentar la ilusión de quedarse en Primera.

Atento Lobo: Aldosivi le ganó a Unión

En el duelo de realidades opuestas, Aldosivi metió un batacazo al derrotar por 2-0 a Unión en Santa Fe. Cabe recordar que el “Tatengue” es el líder de la Zona A, mientras que Aldosivi sigue en el último puesto pese al triunfo. Justo Giani y Giuliano Cerato marcaron para el “Tiburón”.

Más temprano, Tigre y Defensa y Justicia igualaron 1-1 en Victoria. Además, Argentinos Juniors igualó 0 a 0 ante Central Córdoba.

En la jornada de hoy, San Martín de San Juan recibirá a Instituto desde las 16:45 horas, en otro duelo al que deberá prestar atención Gimnasia.

A las 19 horas, Atlético Tucumán jugará ante Platense mientras que Huracán recibirá a Banfield.

En el cierre del sábado, San Lorenzo visitará a Lanús.