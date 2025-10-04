Fórmula 1: Colapinto finalizó 19° en el primer día del GP de Singapur

El Gran Premio de Singapur arrancó con una jornada intensa en el circuito callejero de Marina Bay, donde Fernando Alonso fue el más rápido en la primera práctica libre con un tiempo de 1:31.116, mientras que en la segunda sesión el dominio quedó en manos de Oscar Piastri, que firmó 1:30.714. El segundo entrenamiento se vio condicionado por dos incidentes importantes: primero el de Liam Lawson y luego el de George Russell, lo que obligó a desplegar dos banderas rojas consecutivas. Estas interrupciones cortaron el ritmo de la tanda e impidieron que muchos pilotos pudieran cerrar sus intentos con neumáticos blandos en condiciones ideales, dejando una sensación de actividad incompleta.

En ese contexto, Franco Colapinto completó una jornada complicada al terminar 19° en ambas sesiones. En la FP1 giró en 1:33.324, quedando a 0.946 de su compañero de equipo Pierre Gasly, que fue 16° con 1:32.378. En la segunda tanda, el argentino mejoró levemente su registro con un 1:33.139, pero volvió a quedar en la 19ª colocación, esta vez a 0.681 de Gasly, que repitió el 16° puesto con 1:32.458. Colapinto mostró dificultades para controlar su Alpine en el último intento con gomas rojas, una salida de trayectoria lo dejó sin chances de bajar sus tiempos y lo privó de acercarse al pelotón medio.

La acción en Marina Bay continuará hoy con la tercera práctica libre desde las 6.30 de la mañana en horario argentino, seguida por la clasificación que se pondrá en marcha a las 10. Allí se definirá la grilla de largada para la carrera del domingo, pactada a 62 vueltas, que se disputará desde las 9 de la mañana en Argentina y que promete ser una de las más exigentes de la temporada por las características del trazado, la humedad y la exigencia física a la que se someten los pilotos.