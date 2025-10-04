Rugby: San Luis y Los Tilos juegan un clásico caliente

La ciudad de La Plata se prepara para vivir un clásico trascendental entre Los Tilos y San Luis, un choque que, más allá de la rivalidad histórica, adquiere un valor especial por lo que está en juego para ambos clubes en este Top 12. El equipo de Barrio Obrero llega con la ilusión de meterse entre los cuatro mejores, aunque ya no depende de sí mismo tras la ajustada derrota del último sábado frente al CASI por 19 a 18 en su cancha. Esa caída le restó parte de sus aspiraciones, pero no le quitó las chances de llegar a la última fecha con posibilidades de clasificación, siempre que logre un triunfo y se den otros resultados.

Del otro lado, San Luis se juega mucho más que un partido. Los Maristas necesitan la victoria para evitar quedar en el último puesto, lo que los dejaría en zona de Permanencia de cara a la última jornada. El cambio de formato que se implementará en 2026 le suma aún más tensión a este compromiso, ya que el equipo que termine en la última posición deberá disputar un repechaje frente a los clubes de Primera “A” ubicados entre el 3° y el 5° puesto, para ratificar su plaza en la máxima categoría. Los dirigidos por el cuerpo técnico marista vienen de caer en Boulogne ante el SIC por 20 a 11 y saben que no tienen margen de error.

Será entonces un partido clave para ambos: Los Tilos, con una campaña que recuerda a la histórica del 2002, buscará dar un paso que lo acerque a la clasificación, mientras que San Luis intentará asegurarse su permanencia y evitar el suspenso de un repechaje. A todo esto se le suma el peso de la estadística: desde 1996 a la fecha, el conjunto marista domina con claridad el historial, con 18 victorias contra apenas cinco de Los Tilos. El antecedente más cercano entre ambos en Barrio Obrero fue la igualdad 21-21 en la primera rueda, mientras que en la Cumbre no se cruzan desde 2022, cuando San Luis se impuso 17 a 3. El último triunfo de Los Tilos como visitante se remonta a 2021, por 15 a 9.

En Tortuguitas, La Plata RC y Alumni se enfrentarán en un duelo donde sólo el Amarillo tiene la urgencia de despegarse de la zona de Permanencia. En Primera A, Universitario se juega una final ante San Albano con la esperanza de sellar su estadía en la categoría. En Hernández, Albatros recibirá a Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó para lograr el objetivo del ascenso a Segunda División.