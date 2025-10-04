La Liga vuelve a jugar después de varias semanas

Después de un tiempo importante, tendremos acción de los campeonatos de la Liga Amateur Platense de Fútbol. Este sábado, en el nuevo horario de las 16.00, habrá acción para los clubes de barrio de la región, que luego de tanto fin de semana con lluvia tendrán la posibilidad de volver a saltar al campo de juego y así darle curso a la séptima jornada del Clausura de la Divisional A, en lo más destacado.

Empezando el repaso, el puntero Centro Fomento Los Hornos estará jugando frente a la Asociación Nueva Alianza, de duro momento y urgido de puntos para escapar de la zona baja de la tabla del promedio, en tanto que los escoltas Unidos de Olmos y Adip van a chocar con Centro Fomento Ringuelet y Asociación Iris, respectivamente. Otro duelo de equipos protagonistas en este tramo final de la temporada se dará en Gorina, cuando el Polideportivo Gonnet, afectado por una situación conflictiva por su predio, recibirá justamente en su cancha a Estrella de Berisso.

Siguiendo el recorrido, Alumni, golpeado y sin los mejores resultados, intentará reponerse en Los Hornos contra Asociación Coronel Brandsen, en tanto que Las Malvinas buscará tres puntos importantes frente a Círculo Cultural Tolosano, complicado con la permanencia en la categoría.

Otros encuentros: Crisfa - Everton y Criba - San Lorenzo.

Gran trabajo para el seleccionado Sub-15

No fue el final esperado, pero el seleccionado Sub-15 de la Liga tuvo una destacada actuación en el torneo de la Federación Bonaerense Norte. Fue derrota dura frente a Junín por 5-0 en condición de visitante, luego de haber perdido por 4-2 en la ida. Los locales fueron muy eficaces y no dieron lugar a reponerse a nuestros grandes valores.