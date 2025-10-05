Hockey: Santa repartió puntos en Gonnet

El Tricolor no pudo pasar del empate en la fecha número 23 del Torneo de Damas Primera A de la Asociación de Hockey de Buenos Aires, al igualar por 1 a 1 frente a Ferro en condición de local.

Con esta igualdad, Santa Bárbara se acomoda en el 9no puesto de la tabla con 25 unidades.

En la Primera B, San Luis sufrió una dura goleada por 4 a 1 ante Regatas en La Cumbre, mientras que en la C2, Universitario perdió por 1 a 0 en su visita a SAGLZ.

Por último, Estudiantes cayó por 3 a 1 en el Country de City Bell ante Everton mientras que Gimnasia goleó 3 a 0 a San Lorenzo por la Primera D3.