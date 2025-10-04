Argentina cerró la fase de grupos con puntaje perfecto y Brasil protagonizó un papelón histórico

La Selección Argentina Sub 20 continúa con paso firme en el Mundial que se disputa en Chile. En su última presentación por la fase de grupos, el equipo dirigido por Diego Placente venció 1-0 a Italia en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y cerró la primera ronda con puntaje perfecto.

El único gol del encuentro lo marcó Dylan Gorosito, quien aprovechó una ocasión clave para romper el cero frente a la Azzurra. Con esta victoria, Argentina acumuló tres triunfos en tres partidos y finalizó en lo más alto del Grupo D. Ahora, deberá esperar al cierre de la fase de grupos para conocer a su próximo rival en los octavos de final, que será uno de los mejores terceros.

Italia, por su parte, terminó en el segundo lugar de su zona y enfrentará a Estados Unidos, que lideró el Grupo E.

Brasil, eliminado en fase de grupos por primera vez en la historia

En contraste con el andar sólido de la Albiceleste, Brasil protagonizó uno de los papelones más grandes de su historia en la categoría. El seleccionado brasileño quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial Sub 20 tras caer por 1-0 frente a España en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

El gol de Iker Bravo a los 47 minutos sentenció la suerte de la Verdeamarela, que por primera vez quedó fuera en esta instancia del torneo. Una eliminación temprana e inesperada que sacude al fútbol juvenil brasileño y contrasta con el rendimiento de sus históricos rivales sudamericanos.