Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará 18° en el GP de Singapur

La Fórmula 1 está disputando el Gran Premio de Singapur en el marco de la decimoctava ronda correspondiente al campeonato del mundo 2025 en el circuito Urbano Marina Bay. Franco Colapinto no logró ingresar a Q2 y posteriormente, esta fue retrasada por problemas que sufrió su compañero, Pierre Gasly.

"Fue buena la vuelta, tuve muchísimo tráfico. Estaban en el medio de la línea y así perdés mucha carga aerodinámica y grip; me molestaron mucho. Caliente porque tenía buen auto para pasar, no era un auto excelente, pero con esfuerzo podíamos pasar a Q2. Son cosas que están fuera de nuestro control, da mucha bronca", remarcó el pilarense, quien llegó a estar octavo durante un pasaje de la Q1.

Además, agregó "Estoy conforme con las mejoras que hice desde lo personal, obviamente que nos falta trabajar como equipo y mejorar el auto porque estamos lejos", expresó.

El británico George Russel, con Mercedes, consiguió la pole position por segunda vez en la temporada. Max Verstappen (Red Bull) se clasificó segundo y Oscar Piastri (McLaren), tercero. La carrera será mañana domingo y se podrá ver a las 9 horas de Argentina.