La Plata

domingo 5 DE octubre 2025

T: 19º

H: 92%

Temperatura

19º

Humedad

92%

Por Daniel Profe Córdoba

En el segundo tiempo lo aguantó bien y vuelve a La Plata con tres puntos de oro

El Lobo se trajo una victoria de Junín.

Por Daniel Profe Córdoba

Cuando Gimnasia se fue ganando el primer tiempo por 1 a 0, me pregunté: ¿Qué mejor le puede pasar al equipo que corrió desde atrás y se va al descanso con un gran premio?.

Estaba jugando de visitante, con muchísimo calor y peleando exactamente los mismos intereses: ¡qué mejor le puede pasar que después de haber un hecho un primer tiempo realmente muy pobre!.

Sobre todo en ataque y trabajando más que nada para tener el arco en cero encontrar en una pelota parada y después de una serie de rebotes un claro penal a favor y ponerse un gol arriba cuando ya moría el primer tiempo. En el segundo tiempo, haciendo lo que debía y podía hacer, Gimnasia le cerró los caminos a un Sarmiento pobrísimo. El Lobo se vuelve al Bosque con puntos muy útiles. Todos los equipos con baja acumulación de puntos en la tabla general, más no pueden ofrecer.

Profe CórdobaGimnasiaOrfila

Noticias Relacionadas