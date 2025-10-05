En el segundo tiempo lo aguantó bien y vuelve a La Plata con tres puntos de oro

Por Daniel Profe Córdoba

Cuando Gimnasia se fue ganando el primer tiempo por 1 a 0, me pregunté: ¿Qué mejor le puede pasar al equipo que corrió desde atrás y se va al descanso con un gran premio?.

Estaba jugando de visitante, con muchísimo calor y peleando exactamente los mismos intereses: ¡qué mejor le puede pasar que después de haber un hecho un primer tiempo realmente muy pobre!.

Sobre todo en ataque y trabajando más que nada para tener el arco en cero encontrar en una pelota parada y después de una serie de rebotes un claro penal a favor y ponerse un gol arriba cuando ya moría el primer tiempo. En el segundo tiempo, haciendo lo que debía y podía hacer, Gimnasia le cerró los caminos a un Sarmiento pobrísimo. El Lobo se vuelve al Bosque con puntos muy útiles. Todos los equipos con baja acumulación de puntos en la tabla general, más no pueden ofrecer.