Hoy le toca a Estudiantes contra Barracas

Estudiantes y Barracas Central se enfrentarán este domingo desde las 16:30, en el Jorge Luis Hirschi, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar de a tres luego de haber igualado en sus últimos compromisos.

El conjunto platense empató 1-1 ante Newell’s en la jornada anterior y apenas logró un punto de los últimos tres en disputa. En las cuatro fechas previas, el Pincha cosechó dos victorias y dos derrotas, con un saldo de cuatro goles a favor y cinco en contra. El equipo de Eduardo Domínguez intentará reencontrarse con su mejor versión y aprovechar la localía para acercarse a los primeros puestos.

Gastón Benedetti será la baja más visible para el Barba, que todavía no definió el once pero promete sorpresas en UNO.